Android distributiecijfers april 2020: eindelijk weer zicht op de versie-verdeling

Google deelde tot een hele tijd geleden met regelmaat cijfers over het aandeel van Android-versies in de wereld. Echter is dit de laatste tijd niet meer gedaan. Nu komen we de distributiecijfers van april 2020 te weten.

Android distributiecijfers april 2020

In mei 2019 kregen we voor de laatste keer te weten welke Android-versie het meest gebruikt werd. Dat was ook al een tijd nadat we de keer ervoor deze cijfers hadden gekregen, namelijk in oktober 2018. Na bijna een jaar stilte hierover, heeft Google toch deze informatie weer gedeeld, zij het via een andere weg.

In de ontwikkelaarstool Android Studio worden de Android distributiecijfers van april 2020 gedeeld. De verdeling is als volgt; het grootste aandeel heeft Android 9 Pie met een aandeel van 31,3 procent. Android 10 staat inmiddels op een marktaandeel van 8,2 procent. Android 8 Oreo heeft ook een nog flinke vinger in de pap; 21,3 procent. Nougat vinden we terug op 12,9 procent van de Android-toestellen terwijl Marshmallow goed is voor 11,2 procent.