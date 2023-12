Android krijgt batterij-menu zoals bij de iPhone

Voor een toekomstige versie van Android, bereidt Google verbeteringen voor over de batterij. Het lijkt erop dat we een vergelijkbaar menu kunnen verwachten zoals bij de iPhone. De functie is gevonden in de nieuwste bètaversie van Android 14.

Android krijgt menu wat we kennen van iPhone

Android gaat gebruikers meer inzicht geven in de gezondheid van de batterij van de smartphone. Dit blijkt uit nieuwe aanwijzingen. Een nieuw scherm moet preciezer inzicht geven in de conditie van de accu. Uit de technische code van de bètaversie van Android 14, blijkt dat er gewerkt wordt aan een verbetering van de functie. Het nieuwe scherm moet onder andere tonen wat de huidige staat is van de batterij, zoals de resterende accucapaciteit. Het is iets wat we al lange tijd op de iPhone terugzien.

Hoe de functionaliteit precies zal werken, en welke informatie er exact getoond wordt is nog niet helemaal duidelijk. Wel zouden er ook notificaties uitgestuurd moeten kunnen worden, als er nieuws te melden is over de accustatus. Onder andere de Apple iPhone geeft het aantal cycli weer dat je hebt geladen, net als de gezondheid van de batterij, wat aangegeven wordt met een percentage tussen de 0 en 100 procent. Met Android 14 werden in de accustatus al verschillende verbeteringen doorgevoerd, maar een compleet beeld geeft het nog niet. Sinds Android 14 kun je bijvoorbeeld (op de Pixel) zien op welke datum de batterij gefabriceerd is en hoeveel keer deze met één cyclus is opgeladen.

Wanneer de functie toegevoegd wordt aan Android is nog niet bekend. Hieronder een screenshot van hoe het er op de iPhone uitziet.