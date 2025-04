Android Update Bulletin week 16: deze toestellen kregen updates

Iedere week deelt DroidApp een overzicht met de updates die in de afgelopen week zijn verschenen. We zetten dit op een rijtje in het Android Update Bulletin. In week 16 zijn weer de nodige updates verspreid.

Android updates in week 16

De zestiende week van 2025 was gevuld met verschillende nieuwe updates die verspreid werden door de fabrikanten. Samsung deelde daarbij deze week ook gelijk een nieuw overzicht met de updateplannen. Het gaat hierbij om de update naar Android 15 en One UI 7. Die update werd uitgerold voor onder andere de Galaxy S24-serie en foldables, maar werd weer teruggetrokken. De updates die in week 16 zijn uitgerold, zetten we op een rij in deze editie van het Android Update Bulletin.

Krijg je een update binnen op je Android-apparaat, dan horen we dat heel graag van je! Deel ons je screenshot in een mailtje naar redactie@droidapp.nl.

HMD

HMD Fusion: Android 15

OnePlus

OnePlus 13: grote systeemupdate met maart-patch

Samsung