Android Update Bulletin week 18: deze toestellen kregen updates

Het is zondag, dus tijd voor het Android Update Bulletin. Welke telefoons, tablets en smartwatches zijn in de afgelopen week bijgewerkt met een update? We zetten het voor je op een rij!

Android updates in week 18

In de 18e week van het jaar 2025 hebben we weer de nodige updates voorbij zien komen. Iedere zondag geven we je hiervan een overzicht in het Android Update Bulletin. We kregen ook een beeld van het nieuwe Android te zien. Er komt namelijk een nieuw Android ontwerp aan, met nieuwe icoontjes, nieuwe statusbalk en meer.

Voor de samenstelling van deze rubriek kunnen we jouw hulp heel goed gebruiken. Krijg je een update binnen, laat het ons dan zeker weten. We ontvangen graag een mailtje, samen met een screenshot op redactie@droidapp.nl. Alvast bedankt!

Motorola

Moto G82: beveiligingsupdate april

Samsung