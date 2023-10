Android Update Bulletin week 39: deze toestellen kregen updates

In de afgelopen week zijn weer meerdere apparaten met Android voorzien van een update. De updates die in week 39 zijn verschenen, zetten we hieronder voor je op een rijtje.

Android updates in week 39

Week in, week uit worden smartphones en andere Android-apparaten bijgewerkt met een update. Over een tijdje kunnen we bij OnePlus de update naar OxygenOS 14 zien, die deze week werd aangekondigd. Iedere zondag geeft DroidApp je een overzicht met de updates die in de afgelopen week zijn uitgerold, middels het Android Update Bulletin. Vooral met jullie hulp krijgen we een zo compleet mogelijk beeld van updates die zijn verschenen. Dit zijn de updates van week 39.

Heb je ook een beveiligings- of Android-update ontvangen, dan horen we dat graag! Stuur ons een mailtje, samen met een screenshot naar redactie@DroidApp.nl. Dan nemen we je bericht mee in onze berichtgeving.

Nokia

Nokia 5.4: beveiligingsupdate september

Samsung