Android Update Bulletin week 4: deze toestellen kregen updates

DroidApp bericht je elke week over de updates die in de afgelopen week zijn uitgerold. In de afgelopen week hebben we ook weer de nodige updates voorbij zien komen voor Android. Wat waren de updates van week 4?

Android updates in week 4

In de vierde week van 2025 zijn er weer de nodige updates verschenen. Waaronder de beveiligingsupdate van januari. We zagen beveiligingsupdates voorbijkomen, maar ook de update naar een nieuwe Android-versie en andere verbeteringen. Maar welke toestellen zijn in week 4 van 2025 bijgewerkt met een update? Dat zetten we op een rijtje in deze editie van het Android Update Bulletin.

We kunnen jouw hulp goed gebruiken! Wanneer je een update krijgt, ontvangen we heel graag een screenshot met de informatie in een mailtje. Deze mag gestuurd worden naar redactie@droidapp.nl.

Motorola

Motorola Edge 50 Neo: Android 15

Motorola Edge 50 Ultra: Android 15

Motorola Edge 50 Fusion: Android 15

Nothing

Nothing Phone (1): Android 15

Samsung