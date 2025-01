Android Update Bulletin week 2: deze toestellen kregen updates

Zoals iedere zondag hebben we een mooi overzicht voor je met de updates die in de afgelopen week zijn verschenen. Dit is het Android Update Bulletin van week 2.

Android updates in week 2

De tweede week van het jaar 2025 ligt achter ons. Het was voor velen de eerste werkweek, en zo werkt het zo lijkt het, ook bij smartphonefabrikanten. De beveiligingsupdate van januari werd weliswaar wel aangekondigd; veel updates verschenen er in deze week niet. In dit Android Update Bulletin zetten we op een rij welke toestellen een update hebben gekregen.

We willen het Android Update Bulletin zo compleet mogelijk maken van updates die zijn verschenen. We horen graag van je, wanneer er een update klaarstaat voor je Android-smartphone of -tablet. Stuur ons een mailtje, met een screenshot naar redactie@droidapp.nl.

Google

Motorola

Moto G85: beveiligingsupdate december (dank, Evert)

Nothing