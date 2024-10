Android Update Bulletin week 43: deze toestellen kregen updates

Het was weer een week met updates. DroidApp praat je regelmatig bij over updates die verschijnen voor smartphones, tablets en andere apparaten; nu een nieuw overzicht. In het Android Update Bulletin vertellen we je welke toestellen een update hebben gekregen in week 43.

Android updates in week 43

DroidApp deelt wekelijks een overzicht met de updates die in de afgelopen week zijn verschenen. Allereerst werd OxygenOS 15 aangekondigd door OnePlus. Dat doen we ook deze week. In de afgelopen zeven dagen zijn er ook weer verschillende updates uitgerold. Ook deze keer zetten we de updates van week 43 voor je op een rij in het Android Update Bulletin.

We willen het Android Update Bulletin zo compleet mogelijk maken van updates die zijn verschenen. We horen graag van je, wanneer er een update klaarstaat voor je Android-smartphone of -tablet. Stuur ons een mailtje, met een screenshot naar redactie@droidapp.nl.

Motorola

Moto G82: beveiligingsupdate oktober

Samsung