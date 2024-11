Android Update Bulletin week 44: deze toestellen kregen updates

Een nieuwe week, een nieuw overzicht met de verschenen updates. Welk updatenieuws was er te melden, en welke Android-devices kregen een update aangeboden?

Android updates in week 44

Doorgaans is het aan de eind van de maand rustig met updates. Dat zagen we ook in oktober terug. Het was echter niet helemaal stilletjes. In dit overzicht delen we welke apparaten bijgewerkt zijn met een update. In ieder geval was er ook nieuws rondom updates. Zo is duidelijk welke toestellen van OnePlus de update krijgen naar OxygenOS 15. Ook verscheen de Google Play update van oktober.

We willen het Android Update Bulletin zo compleet mogelijk maken van updates die zijn verschenen. We horen graag van je, wanneer er een update klaarstaat voor je Android-smartphone of -tablet. Stuur ons een mailtje, met een screenshot naar redactie@droidapp.nl.

Nokia

Nokia G50: beveiligingsupdate oktober (dank Jan!)

OnePlus

OnePlus 11: OxygenOS 14.0.0.832 met verbeteringen, beveiligingsupdate september

Het was verder stil met updates. Krijg jij er eentje binnen? Dan horen we het dus graag!