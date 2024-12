Android Update Bulletin week 48: deze toestellen kregen updates

In de laatste week van november zijn er weer een reeks updates verspreid door de fabrikanten. Wekelijks zetten we op een rij, welke updates er zijn verschenen voor de Android-apparaten. Dat zetten we voor je op een rijtje in het Android Update Bulletin.

Android updates in week 48

Op zondag praten we je bij over de Android-updates die in de afgelopen week zijn verschenen. Dit doen we in het Android Update Bulletin. Updates voor smartphones, tablets en smartwatches komen hier voorbij. Het gaat hierbij om beveiligingsupdates, software-updates en Android-updates. We kunnen jouw hulp goed gebruiken! Wanneer je een update krijgt, ontvangen we heel graag een screenshot met de informatie in een mailtje. Deze mag gestuurd worden naar redactie@droidapp.nl.

Fairphone

Fairphone 5: beveiligingsupdate oktober

Nokia

Nokia X30: beveiligingsupdate november

OnePlus

OnePlus Nord CE 3 Lite: beveiligingsupdate november

Samsung