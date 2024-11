Android Update Bulletin week 47: deze toestellen kregen updates

Week 47 van 2024 was de week waarin Android 16 verscheen. Maar er was meer nieuws rondom Android-updates. We zetten de updates die in week 47 zijn verschenen, voor je op een rijtje in het Android Update Bulletin.

Android updates in week 47

Iedere week vind je op zondag het Android Update Bulletin op DroidApp. Hierin zetten we op een rijtje welke updates er zijn verschenen voor de diverse Android-toestellen. We berichten over beveiligingsupdates, software-updates en Android-updates.

Deze week verscheen onder andere de eerste testversie van Android 16.

Nokia

Nokia G50: beveiligingsupdate november

Nothing

Nothing Phone (2a): Nothing OS 2.6

Samsung