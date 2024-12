Android Update Bulletin week 49: deze toestellen kregen updates

Android heeft ook deze week weer een aantal updates gekregen. De beveiligingsupdate van december werd vrijgegeven en er waren andere updates die verspreid werden. We praten je weer bij in het Android Update Bulletin van week 49.

Android updates in week 49

Iedere week praten we je bij over de updates die in de afgelopen zeven dagen voor Android zijn verschenen. Google bracht deze week de beveiligingsupdate van december uit, en fabrikanten kunnen hier vervolgens mee aan de slag. Verder kwam Samsung met de aankondiging van de One UI 7 skin. Verder werd bekend dat diverse Pixel-modellen langer bijgewerkt worden met updates. Maar er is dus meer updatenieuws. We noteren het voor je in het Android Update Bulletin.

We kunnen jouw hulp goed gebruiken! Wanneer je een update krijgt, ontvangen we heel graag een screenshot met de informatie in een mailtje.

