Apple iPhone 15 krijgt functies die we kennen uit Android (adv)

Later dit jaar zal Apple haar nieuwe iPhone 15-serie aankondigen. Uit de geruchten die nu rondgaan, wordt duidelijk dat de Amerikaanse fabrikant met een schuin oog naar Android heeft gekeken. Wat kunnen Android-liefhebbers terug gaan zien bij de iPhone 15?

iPhone 15

In het najaar van 2023 zal Apple haar nieuwe smartphoneserie presenteren. We zijn inmiddels aangekomen bij de 15e generatie iPhone; wat betekent dat we de iPhone 15-serie krijgen te zien. Naar verwachting bestaat het gamma uit vier modellen; de iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro en de iPhone 15 Pro Max. De nieuwe smartphonereeks zal beschikken over verschillende verbeteringen en aanpassingen. In de afgelopen tijd zijn er her en der al geruchten opgedoken over de nieuwe modellen. Onder andere over de aanwezigheid van verschillende functies die we kennen van Android. Wat heeft de nieuwe iPhone 15-serie te bieden?

USB-C

De iPhone-modellen zullen het vanaf de 15-serie doen zonder Lightning-aansluiting. In plaats daarvan zal gebruik gemaakt worden van een USB-C aansluiting waar via het toestel opgeladen kan worden. De oorzaak van de verandering ligt niet zozeer bij Apple zelf, maar voornamelijk bij nieuwe Europese wetgeving. Vanaf eind 2024 moeten alle elektronische apparaten geleverd worden met een USB-C aansluiting, dat geldt dus ook voor de iPhone-modellen, waardoor Apple wel overstag moet.

Kleuren

Op het gebied van kleuren waaruit gekozen kan worden, kun je al langere tijd terecht bij Apple. We zien echter bij steeds meer fabrikanten, meer keuze dan alleen zwart en wit. Ook Apple lijkt bij de iPhone 15-serie meer kleuren aan te willen bieden. Als de geruchten kloppen komt er dit jaar een lichtblauwe en een donkerroze iPhone 15 op de markt. Daarnaast wordt een donkerrode kleur verwacht voor de rode modellen.

De kleuren van de iPhone 14

Batterij

De batterijen van iPhone-toestellen worden doorgaans goed beoordeeld, hoewel dit bij de 14-serie weer minder is dan bij de 13-serie. Bij de modellen uit de 15-serie wordt verwacht dat de telefoons geleverd worden met een grotere accucapaciteit. Dit zorgt ervoor dat je nog langer met je telefoon in de weer kunt zijn op één acculading.

Zo wordt bij de iPhone 15 een 18 procent grotere batterij verwacht, welke een capaciteit zal krijgen van waarschijnlijk 3877 mAh. Bij de Apple iPhone 15 Pro Max gaan we een 4852 mAh batterij zien, wat bijna 11 procent meer is aan capaciteit. Hiermee ligt de capaciteit nog altijd onder veel Android-toestellen. Toch betekent een kleinere accu niet altijd minder uithoudingsvermogen. Dit is namelijk voor een heel groot deel afhankelijk van de optimalisatie van de hardware en software.

Design

Bij verschillende Android-fabrikanten hebben we het al eerder gezien en nu volgt ook Apple; dunnere schermranden. Die zullen we mogelijk terug gaan zien bij de iPhone 15-modellen. Daarbij hebben geruchten het over een frame van titanium voor de Pro-modellen.

De periscooplens kennen we bijvoorbeeld van Samsung

Camera

Voor het maken van foto’s met de nieuwe iPhone worden ook verbeteringen verwacht. We kennen al veel standen van Android. De iPhone 15 zou uitgerust worden met een nog hogere resolutie, mogelijk een periscooplens en een nieuwe sensor die zorgt voor betere foto’s bij mindere lichtomstandigheden. Ook zouden alle iPhone 15-modellen voorzien worden van een 48 megapixel camera. Opvallend is dus de komst van de periscooplens. Bij veel Android-toestellen is dat ook nog niet echt ingeburgerd, maar is bij verschillende toestellen wel al doorgevoerd. Apple waagt nu ook deze stap.

Stylus

Vorig jaar ging al het gerucht dat Apple de ondersteuning voor een stylus toe zou voegen aan de iPhone; iets wat we kennen van bijvoorbeeld de iPad, maar natuurlijk ook Android-apparaten zoals de Galaxy S23 Ultra. Het plan voor ondersteuning voor een Apple Pencil ondersteuning bij de iPhone 14-serie zou volgens geruchten op het laatste moment gecanceld zijn. Het is niet bekend of de stylus-ondersteuning er aan zit te komen voor de 15-serie.

Vingerafdrukscanner

Waar bij Android-toestellen het doodnormaal is om je telefoon te ontgrendelen met je vingerafdruk; bij een iPhone is dat verre van zelfsprekend. Je gebruikt hiervoor de oude bekende pincode, of natuurlijk Face-ID, wat gezichtsherkenning is. We verwachten bij de iPhone 15-serie nog geen terugkeer van de vingerafdrukscanner.

Wanneer Apple de nieuwe iPhone 15-serie precies aankondigt is nog niet bekend. De laatste geruchten spreken over een aankondiging op 13 september.