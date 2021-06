Apple kondigt FaceTime-invites aan: eindelijk te gebruiken op Android en web

FaceTime is een belangrijke dienst voor Apple. Met de dienst kunnen iPhone- en iPad-gebruikers met elkaar videobellen. De dienst werkt ook op de Mac, maar niet op Android of andere platformen. Dat gaat een beetje veranderen met de aankondiging van FaceTime invites.

FaceTime invites

Gisterenavond was daar de aankondiging van Apple. Tijdens de aankondiging presenteerde Apple haar FaceTime invites. Hiermee wordt het voor Apple-gebruikers mogelijk om een uitnodiging te delen met iemand anders, om daar vervolgens mee een FaceTime-gesprek te voeren. Opvallend is dat het voor de ontvanger van de link niet nodig is om te beschikken over een FaceTime-geschikt apparaat zoals een Macbook, iPad of iPhone. Het moet ook mogelijk te zijn om videogesprek te voeren via de webversie of op een Android-apparaat.

Bron foto: App Store

De functie is verwerkt in iOS 15. Een link naar een FaceTime gesprek kan op vrijwel iedere denkbare manier gedeeld worden. Zo kan het bijvoorbeeld via WhatsApp, Facebook Messenger of e-mail. Er komt dus geen fysieke FaceTime app voor Android of een losse webversie. Dit najaar zullen de huidige iPhone-modellen de update krijgen naar iOS 15, waardoor pas dan de functionaliteit beschikbaar komt.