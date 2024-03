Asus Zenfone 11 Ultra wordt 14 maart aangekondigd

Asus heeft een nieuwe aankondiging gepland staan voor deze maand. Over anderhalve week komt de fabrikant met de Asus Zenfone 11 Ultra. Deze zal voorzien zijn van een high-end processor en AI.

Asus Zenfone 11 Ultra onderweg

Een nieuwe smartphone van Asus is onderweg. Het gaat om de Asus Zenfone 11 Ultra. Dit laat het merk in een persbericht weten. We zien daarbij alvast een deel van het toestel. Zo krijgt het toestel een plat scherm met in het midden een front-camera. Asus belooft verder dat de Zenfone 11 Ultra voorzien wordt van de Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 chipset.

Uit de aankondiging wordt niet duidelijk of er nog meer Zenfone 11-modellen aankomen, maar het lijkt alleen bij een Ultra-toestel te blijven. Eerdere Zenfone-modellen boden juist high-end specificaties in een compact jasje. Het kan zomaar zijn dat dit met de Zenfone 11 gaat veranderen. Asus zegt het volgende;

“De eerste generatie van de ASUS Zenfone werd 10 jaar geleden geïntroduceerd en nu, in 2024, komt een decennia aan ontwikkeling samen in de Zenfone 11 Ultra, die zich onder andere kenmerkt door een groter, randloos beeldscherm en een flinke dosis power, afkomstig uit het Snapdragon® 8 Gen 3 Mobile Platform. Verder willen we natuurlijk nog niet te veel verklappen, maar verwacht premium features, verpakt in een hoogwaardige behuizing met een matte, vetafstotende afwerking aan de achterzijde.”

Voor de camera belooft Asus de telefoon te voorzien van een nieuwe videomodi, verbeterde videostabilisatiefuncties, AI-features en meer nieuws. Tevens zal AI integratie aanwezig zijn, zowel in de User Interface als in camerafuncties. Daarover zullen we op 14 maart meer te weten komen; dan is de aankondiging van de Zenfone 11 Ultra.