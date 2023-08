‘Asus zet punt achter compacte Zenfone-serie’ (update: toch niet!)

Asus is één van de weinige fabrikanten die nog high-end compacte toestellen uitbrengt. Daar gaat een eind aan komen. Volgens bronnen stopt Asus na de huidige Zenfone 10, met het voeren van de Zenfone-serie. De focus op smartphones gaat echter niet helemaal weg.

Asus stopt met Zenfone-serie

Ben je op zoek naar een high-end smartphone in een compact jasje, dan is het aanbod erg klein. Sony had jaren geleden nog in dit segment aardig wat keuze, maar die brengt niet meer echt compacte toestellen uit. Asus bood deze mogelijkheden nog wel, in de vorm van de Zenfone-reeks. In onze Asus Zenfone 9 review liet Asus zien dat het toestel echt wel potentie had. Foutloos was het toestel echter verder niet. Eerder dit jaar werd de Zenfone 10 aangekondigd.

Nu lijkt het erop dat dit dan ook de laatste smartphone was in de Zenfone-serie. Asus zou ermee stoppen. In plaats daarvan zou de focus komen te liggen op de gaming-phones; ofwel de ROG Phone. Volgens Taiwanese media is de Zenfone-divisie al gesloten na een reorganisatie binnen het bedrijf. Asus zelf heeft nog niet 0p de berichten gereageerd.

De reden van het stoppen met de Zenfone-modellen door Asus is niet bekend. Toegegeven, de modellen zijn nooit verkoopknallers geweest. Sinds 2014 brengt Asus de Zenfone-serie uit.

Update: Asus ontkent dat het stopt met de Zenfone-serie. In een reactie laat het bedrijf zojuist het volgende weten;

We would like to address the rumor that ASUS Zenfone 10 will be the last generation of the series and the ASUS Zenfone product line will be shut down. This is not true. We will continue our two main phone business product lines, the ROG Phone and the Zenfone. ASUS has a strong commitment to our smartphone business and customers. Please reference our Q2 earnings call for more information. Please stay tuned for our 2024 product lineups.

Dit betekent dat we gewoon nieuwe producten van Asus kunnen verwachten, ook in de Zenfone-reeks.