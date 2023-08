Sony komt op 1 september met aankondiging Xperia 5 V

Sony komt komende maand met de aankondiging van haar nieuwe smartphone. In een teaser vermeldt de fabrikant de datum van 1 september. We zullen hoogstwaarschijnlijk de Xperia 5 V gaan zien.

Xperia 5 V aankondiging op 1 september

Er is weer nieuws over Sony. De fabrikant heeft bekend gemaakt dat het op 1 september een nieuw product in de Xperia-lijn zal aankondigen. Naar alle waarschijnlijkheid gaat het hier om een nieuwe smartphone, waarbij de Sony Xperia 5 V de meest voor de hand liggende optie is. Eerder toonde de fabrikant al de Xperia 1 V en de Xperia 10 V. Daarvan publiceerde we de Sony Xperia 10 V review. Daarnaast toont de fabrikant doorgaans na de zomer de 5-serie.

´╗┐

We verwachten een relatief compact toestel, waarbij het toestel minder aanwezige schermranden zal krijgen. Verder gaan de berichten over de Snapdragon 8 Gen 2 processor, snelladen met 33W en een 3,5 millimeter aansluiting. Sony zou de Xperia 5 V voorzien van een dubbele camera. Eerder doken al promo-video’s op van de smartphone.

De aankondiging van de nieuwe Sony Xperia 5 V is dus naar verwachting op 1 september 2023. Natuurlijk houden we je bij DroidApp op de hoogte van de nieuwe release.