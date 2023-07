Sony Xperia 5 V duikt op in nieuwe promo-video

Nieuwe beelden zijn opgedoken van Sony’s nieuwste smartphone. We zien de Sony Xperia 5 V in een officieel ogende video, waarin het toestel van verschillende kanten is te zien.

Sony Xperia 5 V in beeld

De nieuwe Sony Xperia 5 V is te zien in een nieuwe video van de fabrikant. De beelden worden gedeeld door een gebruiker op Reddit, die melding maakt van de nieuwe smartphone. Het lijkt om een officiële video te gaan, waarbij de nieuwe Xperia 5 V de hoofdrol speelt. De smartphone zal een dual-camera krijgen, waarbij het vermoeden is dat de telefotolens die we zagen bij de vier voorgaande modellen, niet op de Xperia 5 V te vinden zal zijn.

Het design kent veel gelijkenissen met de eerder gepresenteerde Sony Xperia 1 V. Het nieuwe model krijgt een 3,5 millimeter aansluiting en komt in ieder geval beschikbaar in de kleuren zwart, wit en blauw. Veel details zijn verder nog niet bekend over de Sony Xperia 5 V. Wel wordt verwacht dat het toestel aangedreven zal worden door de Snapdragon 8 Gen 2 chipset van Qualcomm en snelladen met 33W. Het maximale werkgeheugen zou uitkomen op 16GB.



Het is niet bekend wanneer Sony de nieuwe Xperia 5 V zal presenteren, maar vermoedelijk duurt dit niet lang meer. Als we hierover meer informatie met je kunnen delen, houden we je natuurlijk op de hoogte.