Belastingaangifte 2024 doen: gemakkelijk via de app

Het is weer 1 maart, en dat betekent dat je over het afgelopen jaar weer de belastingaangifte kunt doen. Vaak voert de Belastingdienst deze aangifte alvast voor je in, en hoef je deze alleen maar te ondertekenen. Je kunt gemakkelijk de belastingaangifte doen via de Belastingaangifte app.

Belastingaangifte doen via de app

De Belastingdienst heeft een nieuwe versie uitgebracht van de Belastingaangifte app. Officieel gezien heet deze app ‘Aangifte Inkomstenbelasting’. Middels deze applicatie kun je eenvoudig de gegevens controleren voor het doen van de aangifte. Ieder jaar kun je de applicatie gebruiken, en maakt het doen van belastingaangifte niet alleen gemakkelijker, maar ook sneller.

Alle gegevens die bekend zijn, worden vooraf ingevuld. Deze gegevens haal je op via DigiD, waarna je deze gegevens kunt controleren. Klopt er iets niet, dan dien je op een andere manier de belastingaangifte te versturen, want je kunt geen gegevens wijzigen of invullen via de applicatie. Is de aangifte verzonden, dan zie je ook direct of je geld moet betalen of dat je geld terugkrijgt, en wat de hoogte is van dit bedrag. Ook van eerdere jaren kun je de belastingaangiftes terugkijken.

Anders dan andere jaren is dat de Aangifte Inkomstenbelasting app voorzien is van een frisse update. Hierdoor ziet de applicatie er een stuk strakker en nieuwer uit. Via de app kun je ook de aangifte doen voor je fiscale partner, al dient diegene dan wel de DigiD app op de eigen smartphone of tablet te hebben.

In sommige gevallen kun je geen aangifte doen over het afgelopen jaar. Dat geldt in de volgende gevallen;

niet het hele jaar dezelfde fiscale partner had

uw woning hebt gekocht of verkocht en daardoor aftrekbare kosten had

een restschuld voor een vroegere eigen woning had

uw woning tijdelijk verhuurde, bijvoorbeeld via Airbnb

een onderneming had

aandeel in een onverdeelde erfenis had

inkomsten uit overig werk had

in het buitenland woonde

inkomsten uit het buitenland had

bezittingen in het buitenland had

co-ouder was, en uw minderjarige kind niet op uw adres ingeschreven stond

aftrekposten had, zoals giften, zorgkosten of studiekosten

De applicatie kun je downloaden uit de Google Play Store via onderstaande button.