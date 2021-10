België wil in 2023 app hebben met toegang tot ID-kaart en rijbewijs

Een nieuwe stap in de digitalisering. België is van plan om in 2023 een app uit te brengen die je direct toegang geeft tot enkele documenten. Deze mogelijkheden zijn niet beperkt tot de identiteitskaart en het rijbewijs, maar nog meer persoonlijke documentatie.

App voor rijbewijs en ID-kaart

De Belgische staatssecretaris voor digitalisering, Mathieu Michel, geeft aan dat elke inwoner van België in 2023 toegang moet hebben tot een digitale portefeuille. Er wordt op dit moment gewerkt aan een app die toegang moet bieden tot het platform, dat nu Smart Nation wordt genoemd. Niet alleen is er toegang tot de documentatie, maar is er ook een e-box met de communicatie met de overheid. Middels het e-loket kunnen ook documenten bij de overheid van België worden aangevraagd.

Dankzij het Smart Nation platform krijgen de Belgen toegang dus tot alle documenten. Het gaat hier om bijvoorbeeld de identiteitskaart, het rijbewijs en de digitale handtekening; maar ook het trouwboekje en een eventuele visa. De kosten voor het realiseren van deze app zouden uitkomen op 50 miljoen euro. Er wordt nog gekeken of er ook een website beschikbaar komt om de functies uit de app beschikbaar te maken. De Europese Unie wil dat landen alternatieven op een digitale manier aanbieden voor documenten als de plastic ID-kaart of papieren documenten.