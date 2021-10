Google Assistent voegt Vlaamse stem toe en laat je praten met Philippe Geubels

De Vlaamse gebruikers van de Google Assistent kunnen vanaf nu aan de slag met de Vlaamse taal. Goed nieuws voor de Belgische Android-bezitters, maar ook voor de Nederlandse; want Philippe Geubels werkt ook in Nederland!

Vlaamse taal in Google Assistent

Google Assistent is al langere tijd beschikbaar in België, maar dan moeten de Belgen het doen met een Nederlandse stem. Vanaf vandaag is dat niet langer meer het geval. De Belgen krijgen voortaan een Vlaamse mannen- of vrouwenstem te horen, en dus hoeven zij het niet langer meer te doen met de Nederlandse tongval.

Voor de Google Assistent is er nog een extra feature beschikbaar. Gebruikers kunnen een praatje maken met Philippe Geubels, een bekende komiek van België. Dit kan door het commando ‘Hey Google, praat met Philippe Geubels’ te gebruiken. Hij zal volgens Google met zijn bekende humor en typerende stem een antwoord geven. Deze functie werkt niet alleen in België, maar juist ook in Nederland! Het commando daarvoor is hetzelfde.