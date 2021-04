Google Assistent laat je straks opdrachten uitspreken zonder ‘Ok Google’-commando

Google werkt aan nieuwe verbeteringen voor de Google Assistent. Het zal op een later moment niet langer meer nodig zijn om het commando ‘OK Google’ uit te spreken, wanneer iets gedaan moet worden door de digitale assistent.

Hulp zonder commando ‘OK Google’

Google heeft tijdelijk per ongeluk een vroegtijdige versie van nieuwe Assistent-mogelijkheden online gezet in de beta-versie. Gebruikers zullen in de toekomst de mogelijkheid krijgen om een actie uit te laten voeren door de assistent, zonder dat hiervoor het commando ‘OK Google’ gebruikt hoeft te worden. De functie is opgedoken bij enkele gebruikers, waardoor we een beter beeld krijgen van wat de mogelijkheden zullen zijn. De functie wordt getest onder de codenaam ‘Guacamole’.

In sommige gevallen werkt een commando zonder ‘OK Google’ al, maar alleen in combinatie met de dienst op Google Home en de Nest Hub. Het moet onder andere mogelijk zijn om een oproep te weigeren of aan te nemen zonder startcommando, of om een alarm op stil te zetten. Op dit moment wordt de functionaliteit getest onder medewerkers, dus het is nog even afwachten hoe het er precies uit komt te zien. Mogelijk horen we hier meer over tijdens Google I/O in mei.