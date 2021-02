Google Assistent krijgt routines-ondersteuning in België

Nadat we sinds afgelopen zomer de Google Assistent routines in Nederland kunnen gebruiken, komen ze vanaf nu ook eindelijk naar België. Google heeft de ondersteuning hiervoor aangekondigd.

Google Assistent routines in België

Google heeft bekend gemaakt dat de routines, die het leven met slimme apparaten nog prettiger moet maken, ook naar België komen. Sinds juli 2020 kunnen we de Google Assistent routines ook in Nederland gebruiken. Met routines kun je bepaalde acties uit laten voeren met één commando.

Hierbij kun je denken aan het uitzetten van de lampen en de thermostaat als je van huis gaat, of bijvoorbeeld je agenda laten voorlezen als je richting je werk rijdt. Wanneer je het commando geeft dat het bedtijd is, kan de Google Assistent bijvoorbeeld automatisch de wekker voor je zetten en rustgevende muziek laten horen. In het hierboven gelinkte artikel kun je meer lezen over wat je allemaal met routines kunt doen.

Belgen konden de routines al gebruiken als ze hun Google Assistent in de Engelse taal hadden ingesteld. In de komende weken wordt het ook beschikbaar voor België zelf, met de eigen gekozen taal. Het kan dus nog even duren totdat deze bij iedereen beschikbaar is.