Google Assistent laat je nu gevoeligheid ‘OK Google’ aanpassen: erg handig

Een handige verbetering is stilletjes aan uitgerold naar de Google Assistent. Nu kan het zomaar gebeuren dat bijvoorbeeld je Google Home vanuit het niets begint te praten. Met het instellen van de gevoeligheid moet dat niet langer meer het geval zijn.

Gevoeligheid ‘Ok Google’

Als je de hulp nodig hebt van de Google Assistent, dan kun je hiervoor het commando ‘Hey Google’, of ‘OK Google’ gebruiken. Echter gebeurt het meer dan eens ook dat je slimme apparaat zoals een Google Home, uit zichzelf ineens begint met praten. Vervelend, als je midden in een gesprek met iemand zit, of gewoon iets op televisie zit te kijken. Google heeft sinds een tijd daarvoor al een oplossing, maar dat werkte alleen als je de Assistent had ingesteld op de Engelse taal. Androidworld meldt nu dat de functie ook in Nederland beschikbaar is.

Je kunt vanaf nu, via de Google Home app, de gevoeligheid van het activeren van Google Assistent aanpassen. Dit geldt niet voor de smartphone-app zelf, maar voor bijvoorbeeld een apparaat als de Google Home, de Home Mini en dergelijke. Dit kun je doen via de onderstaande stappen.

Open de Google Home app

Kies het slimme apparaat waarvan je de gevoeligheid wilt aanpassen

Tik vervolgens op het tandwieltje

Ga naar apparaatfuncties en kies voor audio

Hier kies je voor Gevoeligheid voor ‘Hey Google’

Indien je meerdere apparaten in je bezit hebt, die reageren op het commando, kun je de instellingen voor de gevoeligheid hier ook aanpassen. Je ziet dan ook een overzicht met voor welke apparaten de instellingen zijn aangepast.