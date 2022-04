Beveiligingsupdate april nu beschikbaar voor Galaxy S21 FE en Galaxy S10-serie

Vier toestellen van Samsung worden bijgewerkt met een nieuwe security-patch. De beveiligingsupdate van april wordt vanaf nu uitgerold voor de Samsung Galaxy S10-serie en de Galaxy S21 FE.

April-update voor Samsung’s

Toch update voor Galaxy S10

April-update ook voor de Galaxy S21 FE

In de afgelopen tijd zijn de nodige Samsung-toestellen al voorzien van de nieuwste update van beveiligingsupdate april 2022. Nu is het tijd voor een volgende lichting toestellen die de update aangeboden krijgen. Opvallend is dat de Galaxy S10-serie hier ook tussenstaat.

Na het laatste nieuws werd er eigenlijk niet meer vanuit gegaan dat er nog een update zou verschijnen voor de S10-serie. Samsung heeft namelijk de Galaxy S10-serie op een lager pitje gezet wat betreft het updatebeleid. Dit betekent dat er minder vaak updates verschijnen voor dat model. De update is er in de S10-serie als eerst voor de Galaxy S10e, de Galaxy S10 en Galaxy S10+ zullen in de komende uren en dagen volgen.

Galaxy S21 FE

De andere smartphone die de nieuwste security-patch krijgt is de Samsung Galaxy S21 FE. Deze smartphone krijgt de ruim 300MB grote update eveneens aangeboden. Bovenop de security-patch vanuit Google, heeft Samsung zelf ook eigen april patches toegevoegd. Deze pakken zwakke plekken aan in de eigen software van de Koreaanse fabrikant.

Als je de update kunt downloaden, verschijnt er een notificatie op je toestel. Eventueel kun je ook handmatig controleren op updates. Hiervoor ga je naar Instellingen > Software-update en kies je ‘Downloaden en installeren’.

Samsung Galaxy S21 FE Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 619,00 euro

Samsung Galaxy S10e Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 428,00 euro

Samsung Galaxy S10 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 660,00 euro