Beveiligingsupdate juni wordt uitgerold naar Samsung Galaxy S10 Lite

Er wordt in Nederland en België een nieuwe update uitgerold voor de Samsung Galaxy S10 Lite. De smartphone wordt bijgewerkt met een nieuwe beveiligingsupdate, maar we zien tevens nog andere verbeteringen die met de update meekomen.

Juni-update voor Galaxy S10 Lite

De bezitters van de Samsung Galaxy S10 Lite kunnen vanaf nu een nieuwe update binnenhalen voor hun toestel. Luc laat aan DroidApp weten dat hij op zijn S10 Lite de nieuwe beveiligingsupdate van juni kan downloaden. Niet alleen dat is een verbetering. Samsung heeft namelijk nog wat extra’s toegevoegd.

In de changelog staat dat Quick Share verbeterd is. Hierbij gaat het onder andere om het delen van bestanden tussen verschillende Galaxy-apparaten. Verder belooft Samsung dat de algehele stabiliteit van functies is verbeterd. Doorgaans voeren fabrikanten ook verbeteringen door in de prestaties en worden bugfixes doorgevoerd. De update is zo’n 328MB groot en kan vanaf nu gedownload worden voor de Galaxy S10 Lite.