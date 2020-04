Coronavirus: ‘reserveren via app als je met het openbaar vervoer wilt’

Als de piek van het Coronavirus voorbij is, kan er gekeken worden naar versoepelingen. Dit brengt dan ook weer drukte in de bus en trein met zich mee. Er wordt nu gekeken naar een applicatie om je plek in het openbaar vervoer te reserveren.

Openbaar vervoer reserveren via app?

We zullen de komende tijd te maken krijgen met de zogenaamde 1,5 meter samenleving. Dit betekent ook dat deze afstand in het openbaar vervoer gehanteerd zal worden. Het gevolg daarvan is dat er minder mensen in de bus, trein, tram, metro en andere vormen van openbaar vervoer kunnen. Slechts een kwart van de ov-capaciteit is beschikbaar.

Volgens NRC wordt er serieus nagedacht over een applicatie die bepaalt of je vandaag wel of niet met de trein of bus mag. Dit zou nodig zijn omdat er, wanneer bedrijven en andere zaken weer op gang komen na de Coronacrisis, minder ruimte beschikbaar is in het openbaar vervoer. Het reserveringssysteem is in onderzoek door ov-bedrijven, die samenwerken met een ambtelijke werkgroep.

Eerder gaf minister Hugo de Jonge van Volkgsgezondheid al aan dat elke versoepeling van maatregelen kan leiden tot een toename van het gebruik van het openbaar vervoer. Het aantal reizigers dat vervoerd kan worden is een kwart van het aantal reizigers voor de crisis. Op dit moment wordt volgens OV-NL 10-15 procent van de capaciteit gebruikt, waardoor er maar weinig groei is.

Vanuit het ministerie is de ambtelijke werkgroep opgericht, samen met reizigersorganisaties en ov-bedrijven. Nu al wordt opgeroepen enkel met het openbaar vervoer te reizen wanneer dit echt niet noodzakelijk is. Dat kan straks niet meer, zo stelt OV-NL. Er moet dan gedacht worden aan tijdslots en een verbod op niet-noodzakelijke reizen, waarbij het kabinet aan zal moeten geven wie wanneer mag reizen. Een applicatie kan daar goed bij helpen, zo is de gedachte. Er wordt gedacht aan voorrang voor bijvoorbeeld degenen met een vitaal beroep.

Een applicatie in het openbaar vervoer is niet nieuw. Een app wordt al gebruikt voor het reserveren van bijvoorbeeld vervoer op afroep, vaak in rustige uren en dergelijke. Het voordeel hiervan is dat zo’n app vrij snel geïntroduceerd zou kunnen worden. Wel moet er nog nagedacht worden over bijvoorbeeld hoe er omgegaan wordt met overstappen. Er moet ook nog bekeken worden hoe het gehandhaafd gaat worden. Niet zelden krijgt ov-personeel te maken met verbaal en fysiek geweld.