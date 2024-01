Data besparen met deze 5 tips (adv)

Zit je halverwege de maand met je databundel, en heb je bijna alles al verbruikt? Je bent niet de enige. Gelukkig zijn er verschillende manieren om dit te voor te zijn. Wil je data besparen, dan kunnen deze tips goed van pas komen.

Data besparen tips

Het overkomt veel mensen: je ziet halverwege de maand dat je al bijna door je eSIM databundel heen bent. Dat is echt super irritant als je buiten bent. Je kunt dit voorkomen door goed te weten wat data is en hoe je ermee om kunt staan. Data wordt gemeten in kilobytes (kb), megabytes (mb) en gigabytes (gb). Meestal wordt je telefoonabonnement in mb of gb aangegeven, waarbij 1 gb gelijk is aan 1000 mb. Hoeveel data je elke maand nodig hebt, hangt af van wat je doet op je telefoon als je geen wifi hebt. Sommige dingen die je online doet, verbruiken namelijk veel meer data dan andere. Wanneer je dit begrijpt kun je veel slimmer omgaan met mobiele data en onnodige data vermijden.

Ken je dataverbruik en kies het juiste abonnement

Ten eerste moet je in kaart brengen hoeveel data je elke maand gebruikt. Alles verbruikt internet, zoals video’s bekijken of surfen op het internet. En iedere app verbruikt verschillende hoeveelheden data. Maak daarom een lijstje van wat je normaal doet op je telefoon. Er zijn zelfs handige tools waarmee je kunt inschatten hoeveel data je nodig hebt. Met deze schatting kun je dan het beste eSIM abonnement kiezen. Neem voor de zekerheid een beetje extra data in je abonnement op, zodat je niet voor verrassingen komt te staan en je niet bang hoeft te zijn dat je over je limiet gaat.

Stel een limiet in en wees alert

Op de meeste Android-telefoons kun je een limiet instellen voor hoeveel data je wilt gebruiken. Super handig! Je telefoon stopt dan automatisch met data gebruiken als je die limiet bereikt. Je kunt ook een waarschuwing instellen die je laat weten wanneer je bijna aan je datalimiet zit. Gebruik deze functies dan ook echt, zodat je ook makkelijk binnen je datalimiet kunt blijven.

Kijk naar dataverslinders

Er zijn apps op je telefoon die zonder dat je het doorhebt veel data kunnen gebruiken. Het is slim om uit te zoeken welke apps veel data verbruiken. Je kunt hiervoor apps zoals AVG Cleaner voor Android gebruiken. Die laten zien hoeveel data je apps gebruiken. Als je ziet dat bepaalde apps veel data gebruiken zonder dat het nodig is, kun je deze verwijderen of hun instellingen zo aanpassen dat ze minder data gebruiken.

Navigeer offline

Gebruik je wel eens Google Maps om de weg te vinden? In dat geval moet je weten dat het downloaden van kaarten best veel data kan kosten. Je kunt kaarten ook offline opslaan met Google Maps. Dit betekent dat je de kaarten kunt gebruiken zonder je mobiele data te gebruiken. Dit is niet moeilijk: open Google Maps, klik op het menu en kies voor ‘Offline kaarten’. Dan kun je het gebied dat je nodig hebt downloaden en gebruiken zonder data te verbruiken.

Beperk automatisch downloaden van media

Apps zoals WhatsApp downloaden soms automatisch foto’s en video’s. Dit kan enorm veel data kosten. Je kunt dit voorkomen door de instellingen van de app aan te passen. Zet automatisch downloaden uit, vooral als je mobiele data gebruikt. Het is ook slim om dit uit te zetten als je wifi gebruikt. Dit bespaart niet alleen data, maar is ook beter voor je beveiliging.

Dit is een samenwerking met Simyo