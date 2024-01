Drie toffe nieuwe functies van de Galaxy S24 (adv)

De nieuwe Samsung Galaxy S24-serie werd woensdag aangekondigd. De smartphonefabrikant heeft tal van nieuwe functies toegevoegd aan de toestelreeks. Wat zijn de drie meest opvallende?

Nieuwe functies in Galaxy S24

De nieuwe Galaxy S24-serie is officieel. De smartphonereeks is voorzien van Galaxy AI, waarbij je kunt profiteren van een hoop nieuwe functies en mogelijkheden. Dit geldt niet alleen voor het duurste model, maar voor alle drie de Samsung S24 telefoons. Gisteren werden de telefoons definitief aangekondigd, waarbij we van alles over de smartphones te weten kwamen.

Galaxy AI zal met al haar slimme functies in de toekomst nog verder uitgebreid worden. Onder andere de Nederlandse taal zal nog toegevoegd worden in de komende tijd, voor verschillende functies. We zetten de drie tofste nieuwe functies van de Galaxy S24-serie voor je hieronder op een rij.

Circle Search : Allereerst is er Circle Search, een functie die het zoeken nog prettiger maakt. Bij het bekijken van een woonprogramma een leuk tafeltje gezien? Met je vinger of met de S-Pen van de Ultra, omcirkel je het onderwerp, waarna Google voor je aan de slag gaat met het zoeken van het object. De resultaten worden voorgeschoteld via de zoekmachine van Google.

: Allereerst is er Circle Search, een functie die het zoeken nog prettiger maakt. Bij het bekijken van een woonprogramma een leuk tafeltje gezien? Met je vinger of met de S-Pen van de Ultra, omcirkel je het onderwerp, waarna Google voor je aan de slag gaat met het zoeken van het object. De resultaten worden voorgeschoteld via de zoekmachine van Google. Vertalen : Wanneer je in gesprek bent met iemand die een andere taal spreekt, kan dit soms wat lastig zijn. De Samsung Galaxy S24-serie is voorzien van verschillende tools die je kunnen helpen bij het spreken in een andere taal. Tijdens het telefoneren heb je Voice Translating, waarbij het gesprek in realtime vertaald kan worden. Daarbij kun je ook direct uit het toetsenbord een tekst vertalen tijdens het versturen van je bericht.

: Wanneer je in gesprek bent met iemand die een andere taal spreekt, kan dit soms wat lastig zijn. De Samsung Galaxy S24-serie is voorzien van verschillende tools die je kunnen helpen bij het spreken in een andere taal. Tijdens het telefoneren heb je Voice Translating, waarbij het gesprek in realtime vertaald kan worden. Daarbij kun je ook direct uit het toetsenbord een tekst vertalen tijdens het versturen van je bericht. Camera: AI zullen we ook terug gaan zien in de camera. Reflecties in bijvoorbeeld het raam kunnen softwarematig weggehaald worden. Ook de nachtmodus is verbeterd, zowel bij het maken van foto’s als video’s. AI zorgt verder voor het verminderen van ruis. Kwaliteitsverbeteringen zien we ook bij het inzoomen, wat nu ook mogelijk is bij 8K filmen. Bij bewerkingen zie je ook verbeteringen, waarbij suggesties gedaan kunnen worden met welke optimalisaties er doorgevoerd kunnen worden. Bij het recht draaien van een foto, worden de witte randen en hoeken die dan verschijnen, ingekleurd door AI.

Natuurlijk heeft Samsung met de Galaxy S24-serie nog veel meer verbeteringen klaarstaan. Gebruikers krijgen een nog beter updatebeleid voorgeschoteld. Waar dit voorheen uitkwam op vijf jaar lang updates en vier jaar Android OS-updates, is dit bij de Galaxy S24, S24+ en S24 Ultra duidelijk langer het geval. De drie nieuwe vlaggenschepen krijgen namelijk zeven jaar lang updates. Dit geldt voor zowel de beveiligingsupdates als de Android-updates. Dit betekent dat je S24-toestel tot en met Android 21 bijgehouden zal worden.

Daarbij zijn de S24 en S24+ voorzien van de eigen Exynos 2400 chipset, waarbij de Galaxy S24 Ultra is uitgerust met de krachtige Snapdragon 8 Gen 3 processor. Bij de Galaxy S24 Ultra wordt gebruik gemaakt van titanium, waarbij het toestel nog degelijker is en meer premium en lichter aanvoelt. Dit is hetzelfde materiaal als bij de iPhone 15 Pro Max. Deze smartphone van Apple is gelijk ook de grootste concurrent van de Samsung.

Een nieuwe Samsung telefoon kopen? Daar heb je nu in ieder geval alvast wat mooie redenen voor. Kies je voor de Galaxy S24, de S24+ of toch voor de S24 Ultra?

Dit is een samenwerking met Odido