Dropbox brengt wachtwoordbeheerder naar iedere gebruiker

Dropbox heeft wijzigingen aangekondigd voor haar eigen password-manager. De wachtwoordbeheerder die de niet heel spannende naam ‘Dropbox Passwords’ draagt, komt voor iedere gebruiker beschikbaar, zij het wel met enkele beperkingen.

Dropbox wachtwoordbeheerder voor iedereen

Clouddienst Dropbox heeft bekend gemaakt dat het veranderingen doorvoert in de wachtwoordbeheerder. Het nieuws komt nadat LastPass eerder bekend heeft gemaakt dat de gratis versie verder beperkt wordt qua mogelijkheden. Dropbox hoopt met het nieuws dat gebruikers overschakelen naar hun dienst. Voor nu is de password manager alleen te gebruiken door degenen met een Plus- en Professional-account.

Dropbox Passwords komt dus voor iedere gebruiker beschikbaar, al ben je bij de gratis versie wel wat meer beperkt. Zo kun je maximaal 50 wachtwoorden opslaan met ondersteuning voor automatische synchronisatie. Deze synchronisatie loopt tussen drie apparaten. In een later stadium wordt het ook mogelijk om wachtwoorden te delen vanuit je Dropbox-account.

De functionaliteit moet vanaf april live zijn. Via de website van Dropbox kun je je aanmelden om op de wachtlijst te komen, voor als de functie live komt.