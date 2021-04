Edu Play Book app: niet alleen leerzaam voor kinderen

De Edu Play Book applicatie is niet alleen leerzaam voor kinderen gebleken. Ook het ontwikkelingsteam achter deze applicatie heeft een hoop geleerd van deze app. Wat kan je doen met deze applicatie van DTT?

Leerzaam op meerdere manieren

Edu Play Book is een educatieve applicatie voor kinderen met onder andere educatieve mini games. Zo helpt het kinderen bij het leren van vaardigheden zoals taal wiskunde en het oplossen van problemen. Een andere leuke functionaliteit is het maken van een eigen audio boek. Ouders of grootouders kunnen zo een verhaal inspreken, en dit op een later moment door kinderen laten beluisteren.



Naast het inspreken van een eigen audio boek is het ook mogelijk om te luisteren naar meer dan 100 originele audio boeken die in de applicatie zijn verwerkt. Een andere key functionaliteit van de Edu Play Book app is de slaap zacht functie; je kind krijgt dan een interactief verhaal voor het slapengaan. Ook is de applicatie te gebruiken om je kind te leren tandenpoetsen. Tijdens het avontuur door de app komt je kind tal van dorpsbewoners tegen, deze vriendelijke dorpsbewoners maken de verhaaltjes extra leuk.

Een app laten maken kan op verschillende manieren. Ontwikkelaar Doing Things Together heeft van deze applicatie een hoop geleerd door deze als proeftuin te gebruiken voor ontwikkeling van andere applicaties. Door op basis van meetbare cijfers te ontwikkelen kreeg DTT inzicht in hoe de applicatie zou moeten functioneren. Naast Data driven development heeft de Edu Play Book app ook bijgedragen aan het App Store Optimalisatie proces van de ontwikkelaar. Want hoe zorg je ervoor dat de klant ook jouw applicatie gaat downloaden en gebruiken.

Verder gaf de app ook inzicht in hoe je een download in een betaling converteert, in Edu Play Book het namelijk mogelijk om een abonnement af te sluiten. Hiermee krijg je als gebruiker exclusieve toegang tot alle levels. Maar ook nieuwe verhalen kunnen worden ontgrendeld.

De applicatie is ontwikkeld in Unity, deze game-engine zorgt ervoor dat de applicatie er mooi maar ook speels en levendig uit ziet. Achter de applicatie zorgt een CMS ervoor dat de verhalen gemakkelijk beheerd kunnen worden. De kennis die DTT hierbij heeft opgedaan wordt meegenomen in de ontwikkeling van de volgende fase van deze applicatie. Ook bij klant projecten van DTT zullen deze nieuwe inzichten worden meegenomen en toegepast. Edu Play Book proberen en zelf ervaren? Je vindt deze applicatie in de Play Store en App Store.

