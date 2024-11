Een Sim Only abonnement, of juist een abonnement met toestel?

Ben je toe aan een nieuw mobiel contract, maar weet je nog niet of je beter kunt kiezen voor een Sim Only abonnement of juist voor een abonnement met toestel? Dan is het goed om de voor- en nadelen van beide keuzes eens tegen elkaar af te wegen.

Er zijn steeds meer mensen die kiezen voor een Sim Only abonnement, omdat een abonnement met toestel gevolgen kan hebben voor je financiële huishouding. Zo kan het in de toekomst lastig zijn om een volledige hypotheek te krijgen, als je een duur toestel hebt uitgezocht bij je mobiele abonnement. Maar anderzijds kun je ook profiteren van flinke kortingen op het toestel bij een mobiel abonnement, waardoor je goedkoper uit bent dan als je deze zelf aanschaft.

Kiezen voor een Sim Only of voor een abonnement met toestel

Als je op zoek bent naar een mobiel abonnement, moet je de keuze maken tussen een Sim Only abonnement (mobiel abonnement zonder toestel) of een mobiel abonnement met toestel. Beide opties hebben zo hun voor- en nadelen. Bij een Sim Only abonnement krijg je alleen een simkaart geleverd en regel je zelf de mobiele telefoon. Handig als je nog een toestel hebt dat het gewoon goed doet. Maar had je toch liever de nieuwe Google Pixel 9 Pro of iPhone 16 Pro Max gehad? Dan kun je ook kiezen voor een mobiel abonnement met toestel. Je kunt dan korting ontvangen op de aanschafprijs van zulke toestellen. Het is mogelijk om het toestel in één keer af te betalen, of om gebruik te maken van maandelijkse aflossingen. In dat laatste geval kun je doorgaans rekenen op een BKR-notering.

Sim Only abonnement vaak de goedkoopste optie

De goedkoopste optie is het Sim Only abonnement. Bij deze abonnementsvorm heb je zelf een smartphone. Je krijgt dus alleen een simkaart toegestuurd. Op deze manier kun je volledig zelf bepalen welke smartphone je wil aanschaffen en gebruiken. Het is ook de meest duurzame keuze, want op deze manier gebruik je de smartphone die je nog hebt. Bij het Sim Only vergelijken kom je er al snel achter dat deze abonnementen vrij goedkoop zijn en bovendien veel belminuten en/of data hebben. Bovendien zijn deze abonnementen niet alleen af te sluiten middels een eenjarig of tweejarig contract. Voor een paar euro meer per maand, is je abonnement maandelijks opzegbaar.

Handig als het bereik toch tegenvalt, of de klantenservice niet naar wens is. Zo zit je nooit lang aan je contract vast. Dat terwijl je bij een mobiel abonnement met telefoon altijd vastzit aan een looptijd van 1 jaar of 2 jaar.

Nieuwste smartphone met korting bij een abonnement

Ben je toe aan een nieuwe smartphone, dan kun je ook kiezen voor een mobiel abonnement met telefoon. Je hebt dan meteen toegang tot de nieuwste mobiele technologie. Wil je bijvoorbeeld de nieuwste smartphone van Samsung of Apple, dan kun je deze toevoegen aan je abonnement. Je betaalt dan maandelijks een bedrag voor de kosten van het mobiele abonnement, maar ook voor de afbetaling van je toestel. Houd er rekening mee dat de maandelijkse kosten daardoor kunnen oplopen en dit wellicht minder overzichtelijk is. Bovendien kun je een BKR-registratie krijgen, als je je nieuwe toestel voor 250 euro of meer financiert. Dit is met de meeste vlaggenschiptoestellen al snel het geval. Het nadeel van zo’n registratie is dat het ook zijn weerslag kan hebben op een lening voor een auto of het afsluiten van een hypotheek. Daardoor kun je soms tot tienduizenden euro’s minder lenen.

Maar een mobiel abonnement met toestel heeft ook een voordeel: doordat je een eenjarig of tweejarig contract aangaat, weet de provider dat je als klant blijft. Daarom krijg je vaak als beloning hiervoor een leuke korting op je nieuwe toestel. Om deze reden kan zo’n abonnement toch erg aantrekkelijk zijn. Uiteraard is het ook mogelijk om een eenjarig of tweejarig abonnement af te sluiten en daarbij de aanschafprijs van het toestel meteen te voldoen. Zo profiteer je toch van de korting op het toestel, terwijl je geen BKR-registratie krijgt. De abonnementen met een langere looptijd zijn vaak iets uitgebreider. Zo kun je bijvoorbeeld een Unlimited databundel tot een bepaald maximum in het buitenland gebruiken, terwijl dit bij Sim Only soms slechts beperkt mogelijk is.

Heb je een of meerdere abonnementen met of zonder toestel gezien, die goed aansluiten bij jouw situatie? Dan doe je er goed aan om de voorstellen nog even goed na te rekenen, voordat je je uiteindelijke keuze maakt. Kijk daarbij ook altijd naar de welbekende kleine lettertjes. Dat voorkomt vervelende verrassingen.

Dit is een samenwerking met Providercheck