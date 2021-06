Eerste informatie over Moto G Stylus 5G opgedoken

Het aanbod aan toestellen in de Moto G-serie lijkt nooit voldoende te zijn. Dat idee krijgen we bij de plannen van Motorola. Nu is er nieuws over de Moto G Stylus 5G.

Moto G Stylus 5G in het nieuws

Er is nieuws over een nieuwe smartphone van Motorola. De fabrikant zal binnenkort haar nieuwe telefoon met de naam ‘Moto G Stylus 5G’ presenteren. In de Bluetooth SIG database en in een benchmark is het toestel al gespot. Hierdoor komen we al het één en ander te weten over de nieuwe telefoon. Daarnaast heeft een Duitse bron onderstaande foto al bemachtigd van het nieuwe model.

De Moto G Stylus 5G komt op de markt met een 6,8 inch LCD Full-HD+ scherm en een Snapdragon 480 chipset. Deze processor biedt ook ondersteuning voor het 5G-netwerk en wordt bijgestaan door 6GB aan werkgeheugen. Gebruikers van de telefoon krijgen verder de beschikking over een 5000 mAh met 10W laden. Ook zal de smartphone geleverd worden met Android 11 en de My UX interface.

Volgens de Duitse bron krijgt de smartphone een quad-camera opstelling. Deze bestaat uit een 48 megapixel hoofdcamera, 8 megapixel groothoeklens, 5MP macrocamera en 2MP dieptesensor. De front-camera, welke in een punch-hole geplaatst zal zijn, telt 16 megapixel.