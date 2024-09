EISA Awards 2024-2025: deze toestellen vielen in de prijzen

De jaarlijkse EISA Awards zijn weer uitgereikt. Sony, Honor, Oppo en Huawei winnen verschillende prijzen. Echt een verrassing is het niet meer, want voorgaande jaren vielen deze merken ook al in de prijzen.

EISA Awards 2024

De EISA Awards 2024 zijn weer uitgereikt. Deze prijzen worden ieder jaar uitgereikt door een panel van experts. Deze komen uit 29 landen, die op hun beurt ruim zestig tijdschriften en gerelateerde websites vertegenwoordigen. Wie had gedacht dat dit jaar écht spannende winnaars uit de bus kwamen, komen bedrogen uit. Opvallend is juist dat we in de afgelopen jaren veel dezelfde merken als winnaar hebben zien eindigen. Dat is dit jaar ook het geval.

Volgens de jury is de Honor 200 Pro, die niet in ons land verkocht wordt, de beste smartphone van het jaar. Sony viel in de prijzen met de Sony Xperia 1 VI, als beste creator-smartphone. Bij Oppo won de Oppo Reno 12 Pro, dat volgens de jury de beste AI-smartphone is. Opvallend is dat Samsung nergens in de prijzen viel, dat toch groots is met de Galaxy AI functies. Daarbij wist ook de Pixel niet op (genoeg) stemmen te rekenen. De EISA Award voor beste smartwatch ging naar de Huawei Watch 4 Pro.