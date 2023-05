Eurovision 2023: officiële app voor het Songfestival uitgebracht

Vanavond start het Eurovisie Songfestival in Liverpool. Nederland mag ook gelijk vanavond aan de bak. Je kunt nu alles volgen met de officiële Songfestival app, die klaar is voor het jaar 2023.

Songfestival app

Deze week staat in het teken van het Eurovisie Songfestival. Ieder jaar kun je drie avonden lang je vermaken met talent uit binnen- en buitenland. Het is de dinsdag-, donderdag- en de finale op zaterdagavond. Wil je van alles op de hoogte zijn, dan is er de handige Eurovision Song Contest app. Deze applicatie is bijgewerkt voor dit jaar.

In de officiële Eurovison app vind je alles wat je nodig hebt om niks van het Songfestival te missen. Bij het openen van de applicatie zie je de countdown aftellen naar de eerstvolgende show. Daaronder vind je het nieuws in de vorm van stories van de landen en artiesten.

Onderin beeld vind je de navigatiebalk waar je terecht kunt voor de verschillende opties. Het eerste tabblad is dus de homepagina, bij het tweede tabblad vind je informatie over alle deelnemers. Je ziet ook welke landen in welke voorronde (halve finale) staan. Dit inclusief de volgorde. Te zien dat Alessandra uit Noorwegen de eerste semi-finale af mag trappen met haar lied ‘Queen of Kings’.

Het derde tabblad is het scorebord, dat je voor jezelf kunt bijhouden. Door landen te slepen in de lijst kun je je eigen top 10 samenstellen. Dit lijstje kun je vervolgens delen met je vrienden op sociale netwerken. In het laatste tabblad krijg je een overzicht van de sociale netwerken waarin gesproken wordt over het Songfestival. Wil je nog meer uit het zangspektakel halen, lees dan ons artikel met de beste Songfestival apps.