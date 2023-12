Facebook Messenger komt met bewerkfunctie en end-to-end encryptie

Facebook Messenger is voorzien van een aantal verbeteringen en verfijningen. De chat-app krijgt een verbeterde beveiliging middels end-to-end encryptie. Daarnaast kun je nu verzonden berichten bewerken.

Facebook Messenger bericht nu te bewerken

Meta, het moederbedrijf van Facebook, heeft aangekondigd dat het standaard end-to-end-encryptie uitrolt voor Facebook Messenger. Deze beveiligingsfunctie versleutelt alle berichten en oproepen tussen gebruikers, zodat Meta of andere externe partijen ze niet kunnen lezen of afluisteren.

De uitrol van standaard end-to-end-encryptie is een belangrijke stap voor Facebook Messenger. De app is een van de populairste chat-apps ter wereld, met meer dan 2 miljard actieve gebruikers. Met de nieuwe beveiligingsfunctie kunnen gebruikers erop vertrouwen dat hun communicatie veilig is.

Naast standaard end-to-end-encryptie voegt Facebook Messenger ook een aantal nieuwe functies toe. Zo kunnen gebruikers nu berichten bewerken binnen 15 minuten na verzending. Ook worden er “verdwijnende berichten” toegevoegd, die na 24 uur automatisch worden verwijderd. Deze functie is alleen beschikbaar voor gesprekken waarbij end-to-end-encryptie is ingeschakeld.

Ten slotte voegt Facebook Messenger ook een schakelaar toe voor leesbevestigingen. Gebruikers kunnen deze schakelaar in- of uitschakelen om te bepalen of andere gebruikers kunnen zien of ze hun berichten hebben gelezen.

De nieuwe functies zijn nu beschikbaar voor alle gebruikers van Facebook Messenger.