Flinke stijging aantal bekeuringen voor smartphonegebruik in verkeer

Het aantal boetes dat is uitgedeeld voor het gebruik van de mobiele telefoon in het verkeer, is vorig jaar aanzienlijk gestegen. De politie meldt dat bijna 180.000 appende bestuurders zijn beboet. Er wordt onder andere op een andere manier beboet.

Meer verkeersboetes voor smartphonegebruik

Bijna 180.000 bekeuringen zijn er in het jaar 2022 uitgeschreven aan mensen die hun smartphone hebben gebruikt in het verkeer. Het totaal aantal boetes hiervoor kwam vorig jaar uit op 179.295, zo laat de Nederlandse Politie weten. Het is een stijging van bijna 40.000 bekeuringen in vergelijking met vorig jaar. In de tussentijd is het boetebedrag flink meer. Voor het gebruik van je telefoon onderweg kan de boete oplopen naar 380 euro.

Paul Broer, portefeuillehouder verkeer bij de politie geeft de volgende reactie;

‘Of je nu met een telefoon in de hand een auto bestuurt of een fiets; dat maakt niet uit. Het is verboden. Het apparaat leidt je namelijk af. Je gaat mogelijk slingeren. De gevolgen kunnen verschrikkelijk zijn. Afleiding is regelmatig oorzaak van verkeersongevallen. Daarom roept de politie op om altijd MONO te rijden: neem de telefoon niet in de hand tijdens het sturen. Ongeacht waarvoor’.

In alle categorieën verkeersdeelnemers zijn stijgingen waargenomen als het gaat om het aantal uitgeschreven boetes. Niet alleen in de auto is het gebruik van telefoon in het verkeer verboden; dit geldt ook voor fietsers, bestuurders van een brom- of snorfiets en gehandicaptenvoertuigen. De stijging is deels te danken aan nieuwe manieren van beboeten. Zo wordt de MONOcam ingezet, waarmee een camera vanaf een viaduct geautomatiseerd bestuurders kan bekeuren voor niet handsfree bellen. Ook wordt ingezet op onopvallende touringcars waarin agenten auto’s en vrachtwagens goed in de gaten kunnen houden.

De politie benadrukt dat de cijfers over 2022 hoger liggen dan hieronder. Dit komt doordat Boa’s ook boetes uit mogen schrijven voor het gebruik van de telefoon in het verkeer. Het aantal boetes dat door de politie is uitgeschreven aan automobilisten komt uit op 115,575. Bij fietsers komt dit aantal uit op 53,207. De cijfers die door de politie zijn gedeeld, vind je hieronder.