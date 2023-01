Flitsmeister krijgt ondersteuning voor betalen via KPN Pay

Flitsmeister en KPN hebben de handen ineengeslagen voor het uitrollen van een nieuwe functie. Klanten kunnen vanaf nu bij Flitsmeister terecht voor het betalen met KPN Pay. Zo kun je bijvoorbeeld de parkeerkosten terug laten komen op de factuur van KPN.

Flitsmeister met KPN Pay

Flitsmeister is één van de populairste apps van Nederland. Niet gek, want voor velen kan het geld en tijd besparen. Je ziet namelijk direct waar de files staan, en ook de flitsers worden direct in de Flitsmeister app getoond. Nu zijn telecomprovider KPN en Flitsmeister een samenwerking gestart waarbij gebruikers van Flitsmeister ook via de factuur van KPN kunnen betalen, via KPN Pay. Uiteraard dient de gebruiker hiervoor wel klant te zijn van de groengekleurde provider.

Wanneer je op je bestemming bent aangekomen en wilt parkeren, kun je Flitsmeister gebruiken om hiermee je parkeergeld te voldoen. Dit werkt door het invullen van je kenteken en de desbetreffende zone te selecteren. Vervolgens kun je aan de slag met het betalen van je parkeertransactie op de factuur van KPN. Deze wordt dan meegenomen met je maandelijkse factuur van je abonnement bij KPN. Op deze manier betalen gaat dan via KPN Pay. Het instellen van KPN Pay in Flitsmeister kan als volgt;