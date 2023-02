Flitsmeister waarschuwt je voortaan voor Rotterdamse scholen

Flitsmeister rolt een nieuwe update uit voor de applicatie. Om de verkeersveiligheid te verbeteren, worden nieuwe waarschuwingen toegevoegd voor Rotterdamse scholen. Ook heeft Flitsmeister nog wat andere verbeteringen doorgevoerd.

Flitsmeister langs scholen in Rotterdam

Dankzij een nieuwe update van Flitsmeister moet deelname aan het verkeer weer een stukje veiliger gemaakt worden. De nieuwe update voor één van de meest populaire apps van Nederland, wordt vanaf nu uitgerold voor Android (en iOS). Wanneer je nu een route plant langs een schoolzone in Rotterdam, krijg je hierover een waarschuwing. In de waarschuwing word je extra gewezen op het letten op de snelheid.

Flitsmeister op Android Auto

In 2019 werd het nieuws al gedeeld dat Flitsmeister je om scholen heen zou leiden voor de veiligheid. Een andere verbetering die doorgevoerd is, heeft te maken met de rittenregistratie. De ritregistratie is onder handen genomen en werkt weer goed.