Foto uitgelekt van nieuwe robuuste Nokia XR20: krijgt hij twee flitsers?

Deze week gaat er veel informatie rond over de nieuwe Nokia XR20. De smartphone moet op 27 juli aangekondigd worden, zo bleek donderdag. Echter zien we nu al een foto van het nieuwe robuuste toestel. Wat kunnen we verwachten?

Nokia XR20 in foto uitgelekt

Er is nieuw beeldmateriaal van de nieuwe robuuste smartphone van Nokia. De fabrikant zou naar verluidt op 27 juli haar nieuwe smartphone willen aankondigen. In aanloop naar de aankondiging komen we al het nodige te weten van het nieuwe model. Nu zien we de Nokia XR20 in een foto die uitgelekt is. Het lijkt te gaan om promotiemateriaal van het nieuwe toestel dat HMD Global zal laten zien.

Op basis van de foto kunnen we stellen dat het toestel waarschijnlijk een IP68 certificering zal krijgen, dat aangeeft dat het toestel stof- en waterdicht is. Verder verwachten we een Snapdragon 480 5G chipset en een 5000 mAh accu. De Nokia XR20 zal een 3,5 millimeter aansluiting krijgen voor een headset. Gesproken wordt ook over een 6,67 inch HD+ scherm.

Opvallend aan de achterkant van de Nokia XR20 is dat er waarschijnlijk twee flitsers te vinden zullen zijn. Deze zouden zich in de onderste rij bevinden. De lenzen in de Nokia zouden als volgt zijn; een 48 megapixel hoofdlens en aanvullende 13 megapixel camera. Wat de reden is van twee flitsers is niet helemaal duidelijk. We zouden kunnen bedenken dat de robuuste XR20 ideaal is voor op avontuur; en dat twee flitsers goed van pas komen als zaklamp. Waarschijnlijk geeft Nokia hier tijdens de aankondiging hier meer informatie over.