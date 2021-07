Informatie verschenen over nieuwe mid-ranger van Nokia: dit is de XR20

Naar verluidt komt Nokia binnenkort met de aankondiging van een nieuwe mid-end smartphone. Over het toestel, dat mogelijk de naam Nokia XR20 meekrijgt, is nu meer informatie opgedoken.

Nokia XR20 in het geruchtencircuit

We hebben bezoek van de Nokia XR20 in het geruchtencircuit. De smartphone, die volgens bronnen binnenkort aangekondigd moet worden door HMD Global, zal geplaatst worden in het mid-end segment en krijgt modelnaam TA-1362. In een uitgelekte benchmark komt naar voren dat de smartphone aangedreven zal worden door een Snapdragon 480 chipset van Qualcomm. Daarbij wordt de telefoon bijgestaan door 4GB aan werkgeheugen, al zou ook een 6GB versie in de pijplijn zitten. Gezien de smartphone met een Snapdragon 480 zal komen, doet vermoeden dat de telefoon een betaalbare 5G-instapper wordt.

De Nokia XR20 zal verder voorzien zijn van een 6,67 inch Full-HD+ beeldscherm. Er is minimaal 64GB aan opslagruimte, 5GHz WiFi-ondersteuning en Android 11. Of de telefoon ook voldoet aan de nieuwe richtlijnen van de X-serie met het 3-3-3 principe, is niet bekend op dit moment. Wel wordt duidelijk dat Nokia het toestel zal voorzien van een dual-camera met 48MP hoofdcamera en 13 megapixel camera, al is de functionaliteit daar nog niet van bekend. De accucapaciteit van de Nokia XR20 komt uit op 4630 mAh.

Tot slot zijn er ook nog wat getallen bekend over de Nokia XR20. De smartphone zou de afmetingen 164,9 x 76,0 x 9,2 millimeter krijgen en een gewicht van 197 gram. Een blauwe en grijze kleur zouden uitgebracht worden.

Op dit moment is niet bekend wanneer Nokia het doek van de nieuwe XR20 haalt. Als hierover meer informatie is, houden we je natuurlijk hiervan op de hoogte.

