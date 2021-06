Nokia X20 en Nokia 9 PureView ontvangen beveiligingsupdate van juni

Gebruikers van de Nokia X20 ontvangen vanaf nu een nieuwe beveiligingsupdate voor hun smartphone. Het gaat om de meest recente update die door Google vrij is gegeven. Deze update is er ook voor de Nokia 9 PureView.

Juni-patch voor Nokia X20

Voor de Nokia X20 wordt beveiligingsupdate juni 2021 uitgerold. DroidApp-lezer Wim laat dit aan ons weten. Dat is goed nieuws voor het toestel, want samen met nog een aantal toestellen van Nokia, bleven updates achter. Dit schreven we ook in ons artikel, waarin we Nokia vroegen wat de reden was van het achterblijven van updates. De fabrikant gaf toen aan dat vanaf juli het uitrollen van updates weer meer volgens planning moet lopen. De update heeft een grootte van 92,58MB.

HMD Global heeft ook deze update klaarstaan voor de Nokia 9 PureView. Deze smartphone met vijf camera’s wordt volgens Bart nu voorzien van de juni-update. Bij beide toestellen lijkt het er niet op dat er verdere veranderingen doorgevoerd zijn in de software. Doorgaans pakken fabrikanten wel deze gelegenheid aan om ook verbeteringen in de stabiliteit en dergelijke door te voeren.

Als de update gedownload kan worden, krijg je hier een melding van op je smartphone.

