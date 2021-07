Nokia teast nieuwe robuuste smartphone; aankondiging op 27 juli

We kunnen later deze maand een nieuwe aankondiging verwachten van HMD Global. Op deze dag zal het merk een nieuwe smartphone aankondigen, welke vermoedelijk met een robuuste behuizing op de markt komt. Gaat het om de Nokia XR20?

Aankondiging Nokia op 27 juli

Van de week verscheen er al meer informatie over een nieuwe Nokia-smartphone. Het toestel in kwestie was de Nokia XR20. Zonder er verder dieper op in te gaan, heeft Nokia een teaser gedeeld voor een nieuw model dat we deze maand kunnen verwachten. De fabrikant heeft het niet over een naam, maar wel over het feit dat je niet langer meer een case nodig hebt. Dit kan erop duiden dat het hier gaat om een robuuste smartphone van HMD Global.

Ons lijkt het dat de telefoon op de foto niet het nieuwe model is. De telefoon in de teaser is namelijk de Nokia X20, in de meegeleverde case. Mogelijk krijgt het toestel wel een vergelijkbaar design. De geruchten over de XR20 duiden op de aanwezigheid van een Snapdragon 480 chipset met 5G en een 6,67 inch Full-HD+ beeldscherm. Aangezien geruchten spreken over een dual-camera kan het zomaar zijn dat Nokia kiest voor een ander design dan op deze foto.

