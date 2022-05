Gaat Google stoppen met jaarlijks een nieuwe Android-versie?

Al sinds jaar en dag brengt Google ieder jaar een nieuwe Android-versie uit. Dit jaar kunnen we Android 13 verwachten. Maar het is nog maar de vraag of er jaarlijks nieuwe Android-versies blijven verschijnen.

Geen jaarlijkse Android-updates meer?

Iedere Android-versie die nieuw uitgebracht wordt, beschikt over verschillende nieuwe features en mogelijkheden. Echter is dat met vooral de laatste paar Android-versies al jarenlang toch iets waar weinig grote nieuwigheden inzitten, zoals we zagen bij de Android 13 aankondiging. Dat weet Google zelf ook, en daarom kan het goed zijn dat er in de toekomst wat gaat veranderen.

In een gesprek met de collega’s van Tweakers, gaat Android-engineer Trystan Upstill hierop in. Duidelijk is dat er voor nu niets wijzigt, maar volgens hem wordt er wel gekeken naar de verschillende mogelijkheden. Volgens hem is voor sommige functies een versie-update nodig, voor veel andere functies juist niet. Er wordt nu gekeken wat de meest optimale manier is om nieuwe functies uit te brengen voor Android, zo laat Upstill weten.

Het niet ieder jaar uitbrengen van een nieuwe Android-versie heeft ook andere voordelen. Voor fabrikanten is het uitrollen van updates een tijdrovende en complexe klus. Niet elke fabrikant neemt het uitrollen van updates even serieus. Daarbij blijven vooral de goedkopere toestellen hangen met updates, of krijgen een nieuwe Android-versie pas veel later. Daar komt bij kijken dat upgrades die uitgevoerd moeten wachten op goedkeuring van Google en providers.

Voorlopig verandert er dus niks, maar het kan goed zijn dat Google over een tijd besluit om de interval van Android-updates te veranderen. Aan welke termijn dan gedacht moet worden is nu niet duidelijk. Veel functies worden overigens al buiten Android-upgrades om op toestellen gezet. Denk aan app-updates of via systeemupdates van Google Play.