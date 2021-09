Galaxy S21-serie krijgt september-patch; Xiaomi Mi 11 Lite krijgt update augustus

Nieuwe updates staan klaar voor de toestellen van Xiaomi en Samsung. Zo zien we de splinternieuwe september-update voor de Galaxy S21-serie en is er ook een nieuwe update voor de Xiaomi Mi 11 Lite.

Galaxy S21-serie: september update

Nadat we gisteren al schreven over de september-update voor de Galaxy S20-serie, is er nu nieuws voor degenen met een Galaxy S21-smartphone. Voor de Samsung Galaxy S21, S21+ en S21 Ultra staat vanaf nu beveiligingsupdate september 2021 klaar. Deze nieuwe update brengt zover bekend geen nieuwe functies, alleen verbeteringen in de beveiliging van het toestel. Bovenop patches van Google zijn door Samsung zelf ook nog patches toegevoegd.

Xiaomi Mi 11 Lite

De Xiaomi Mi 11 Lite 5G krijgt ook een nieuwe update aangereikt, dat laat Richard aan ons weten. Zijn toestel ziet MIUI 12.5.5 en deze brengt beveiligingsupdate augustus 2021. Kijkend naar de changelog zien we verder geen veranderingen, dat ondanks de flinke omvang van de update; 362MB. Dat doet ons vermoeden dat er achter de schermen nog het één en ander aan optimalisaties is doorgevoerd.

