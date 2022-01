Samsung Galaxy S20 FE krijgt januari-patch; ook update voor Xiaomi Mi 11i

Samsung en Xiaomi rollen voor hun toestellen updates uit in Nederland en België. De telefoons die van een nieuwe update worden voorzien zijn de Samsung Galaxy S20 FE en de Xiaomi Mi 11i.

Updates bij Samsung en Xiaomi

Allereerst is er nieuws voor de Samsung Galaxy S20 FE. De update die voor de smartphone uitgerold wordt, is beveiligingsupdate januari 2022. Dit is de meest nieuwe update voor de telefoon. In Nederland en België werd de Galaxy S20 FE eerder deze maand al geüpdatet naar Android 12, nu is het tijd dus voor een nieuwe beveiligingsupdate.

Xiaomi Mi 11i

Xiaomi heeft ook een update uitgerold voor één van haar toestellen. De Xiaomi Mi 11i wordt volgens Ryzkov bijgewerkt met MIUI 12.5.8.0, waarbij de telefoon bijgewerkt wordt met een nieuwere security-patch. Hierbij meldt de changelog dat het bijgewerkt wordt naar beveiligingsupdate december 2021. Verder zijn er geen nieuwe functies of grote veranderingen doorgevoerd.

Samsung Galaxy S20 FE Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 468,00 euro