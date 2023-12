Galaxy S23 FE en A52s krijgen december-update van Samsung

De beveiligingsupdate van december staat vanaf nu klaar voor twee toestellen van Samsung. Het is tevens de eerste update voor de Galaxy S23 FE die onlangs werd uitgebracht in ons land. De Galaxy A52s is het tweede toestel dat de update aangeboden krijgt..

Samsung’s krijgen december-update

De beveiligingsupdate van december staat klaar voor twee toestellen van Samsung. De fabrikant is er maar druk mee, want los van de updates naar Android 14, worden dus ook de beveiligingsupdates uitgerold. Samen met de patches vanuit Google zijn er ook nog de eigen Samsung-patches deze maand, die kwetsbaarheden bij Samsung zelf aanpakken.

Allereerst is de update er voor de Samsung Galaxy S23 FE. Dit is daarmee de eerste update voor dit toestel. Deze week werd de Galaxy S23 FE uitgebracht in Nederland. De update voor de S23 FE is circa 275MB groot en brengt naast de nieuwe beveiligingsupdate ook enkele bugfixes en optimalisaties.

Maar er zijn nog meer updates. De december-update wordt namelijk ook uitgerold voor de Galaxy A52s, zo laten Roelf en Raymond ons weten. Voor de smartphone komt de circa 305MB grote update binnengerold. Hoewel de changelog verder geen nieuwe functies of grote veranderingen noemt, is het goed mogelijk dat de telefoon ook bugfixes en optimalisaties aangeboden krijgt.

