Samsung Galaxy A52 en Motorola Edge 30 Ultra krijgen Android 14

Twee toestellen worden geüpdatet naar Android 14. Deze nieuwe Android-versie wordt beschikbaar gesteld voor de Motorola Edge 30 Ultra en voor de Galaxy A52 van Samsung.

Android 14 voor A52 en Edge 30 Ultra

We krijgen berichten van verschillende Android-gebruikers binnen. Het gaat over de update naar Android 14 die beschikbaar komt voor twee Android-smartphones. Allereerst is het de beurt aan de Samsung Galaxy A52. Deze update brengt samen met de nieuwe Android-versie, ook One UI 6. Hierin zien we bijvoorbeeld het nieuwe lettertype van Samsung. Daarbij is onder andere het quick panel met snelle instellingen onder handen genomen.

Samsung bundelt met deze update direct beveiligingsupdate december. Ook worden enkele Samsung-apps bijgewerkt naar een nieuwe versie, zodat deze helemaal optimaal werken met Android 14. Tevens zijn er wat verbeterde instellingen voor het vergrendelscherm en kun je de nieuwe weer-widget van Samsung gebruiken.

Motorola Edge 30 Ultra

De update naar Android 14 is ook beschikbaar voor de Motorola Edge 30 Ultra. De telefoon krijgt de nieuwe Android-versie, maar we krijgen ook berichten door dat de update verre van stabiel is. Zo zou het geheel net wat minder smooth aanvoelen en verschijnt er her en der in de software een zwart scherm.

De updates zijn vanaf nu beschikbaar voor de Samsung Galaxy A52 en Motorola Edge 30 Ultra. Het kan gaan om een gefaseerde uitrol, waardoor het even kan duren totdat gebruikers de nieuwe versie aangeboden krijgen.

