Google Assistent herkent binnenkort je eigen stem

Google treft voorbereidingen voor het verbeteren van de Google Assistent. Het moet in staat zijn om je eigen stem te herkennen, voor een verbeterde ervaring.

Stemherkenning in Google Assistent

Google zet een nieuwe stap in het verbeteren van haar assistent. De Google Assistent krijgt de mogelijkheid om de verbeterde assistent te gebruiken. Hierbij moet het mogelijk zijn om je eigen stem te herkennen.

Het systeem zal je eigen stem opslaan en deze analyseren voor een naar eigen zeggen ‘gepersonaliseerde spraakherkenning’. Door de stem op te slaan kan de reactietijd en nauwkeurigheid verbeterd worden. Hiermee worden de spraakmodellen van andere gebruikers verzameld en geanalyseerd en dit moet zorgen voor een meer geavanceerde herkenning van opdrachten en namen van bijvoorbeeld contactpersonen.

De verwachting is dat de optie optioneel is, gezien de privacyoverwegingen. Wanneer de functie uitgerold wordt, is niet bekend.