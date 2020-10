Google breidt augmented reality uit met 3D Halloween-figuren voor in je huis

Google heeft in de afgelopen maanden de kracht van augmented reality naar een hoger niveau getild. Nadat we eerder al insecten, dinosaurussen, dieren en andere dingen in AR konden bekijken, kun je nu Halloween in 3D ervaren, gewoon in je eigen huis.

Halloween in augmented reality

Google heeft nieuwe figuren toegevoegd aan de augmented reality database. De nieuwe figuren hebben allemaal betrekking op Halloween, dat eind deze maand gevierd wordt. Met een simpele zoekopdracht en een extra tik op je scherm, kun je de verschillende griezelige karakters tot leven wekken en zo in je eigen huis neerzetten.

Het varieert van een griezelig spook dat door je woonkamer vliegt, tot een dansend skelet (met bottengeluiden) en een set pompoenen die akelig staan te doen. Verder vind je een teckel in een hotdog-jasje, is er een magische kat en is er een opvallende piratenhond aanwezig. Het enige dat je hoeft te doen is bijvoorbeeld te zoeken in Google op ‘Halloween’. Vervolgens kun je het spook plaatsen en vind je onderin beeld ook verschillende andere figuren die je kunt gebruiken.

Overigens dien je smartphone wel te beschikken over ondersteuning voor AR. Google deelt daarvan een lijst met toestellen die deze ondersteuning bieden, al kan het zomaar zijn dat stiekem jouw toestel ook geschikt is. Probeer het gerust uit ;-).